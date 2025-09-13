Matheus Sartor vence 3ª etapa do Mega Drift Brasil na Granja do Torto

O Metrópoles transmitiu no YouTube, ao vivo e com imagens, a terceira etapa do Mega Drift Brasil, realizada no estacionamento da Granja do Torto, neste sábado (13/9). Matheus Sartor foi o grande campeão do dia. Lucas Medeiros e Lucas Hanazono completaram o pódio, em 2° e 3° lugar, respectivamente.

Confira como foi a prova:

Conhecido entre os fãs do Mega Drift Brasil, Matheus Sartor é campeão da Copa Brasil 2024 e da Brazilian Champions. Na Granja do Torto, o automobilista foi dominante e levou o título do 1° lugar.

4 imagens Fechar modal. 1 de 4

A terceira etapa do Mega Drift Brasil aconteceu no estacionamento da Granja do Torto

Divulgação/ Lucas Augusto 2 de 4

Matheus Sartor foi o 1° colocado

Divulgação/ Lucas Augusto 3 de 4

Lucas Medeiros foi o 2° colocado

Divulgação/ Lucas Augusto 4 de 4

Lucas Hanazono ficou com a 3ª colocação

Divulgação/ Lucas Augusto

A juventude também demonstrou talento e força na competição. Aos 16 anos, Lucas Medeiros, 2° colocado do dia, é o atul campeão brasiliense da modalidade e venceu o Mega Drift 2023/24. Dono do terceiro lugar do pódio, Lucas Hanazono tem apenas 15 anos e também representa os jovens apaixonados pelo esporte.

Mega Drift

O drift é um esporte que combina técnica, estilo e controle. Em cada disputa, sempre entram dois pilotos na pista: um é chamado de líder, que define a velocidade, a linha de trânsito e o ângulo. O outro, chamado de perseguidor, tem que repetir todos os movimentos do primeiro a largar.

Quem larga como líder, atua como perseguidor na segunda volta. Durante a prova, três juízes analisam a velocidade de entrada, o ângulo de esterço (que é a inclinação do carro) e o estilo. Além disso, fluidez, agressividade, criatividade e a proximidade com os locais de avaliação dos árbitros também contam para a avaliação. A soma das duas apresentações dá a nota final ao competidor.