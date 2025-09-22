Mau hálito? Especialista alerta para cuidados essenciais e dá dicas de prevenção

O mau hálito, condição que afeta milhões de pessoas e pode comprometer tanto a saúde quanto a vida social, é o foco do Dia Nacional de Combate à Halitose, celebrado nesta segunda-feira (22/9). Em entrevista ao portal LeoDias, a cirurgiã-dentista Rayane Tindo, informa que mais de 90% dos casos têm origem na boca, geralmente associados ao acúmulo de placa bacteriana na língua, à má higiene oral, a doenças gengivais ou a cáries não tratadas.

De acordo com ela, outros fatores, como jejum prolongado, tabagismo, consumo excessivo de café e álcool, além de problemas de saúde como refluxo e sinusite, também podem contribuir. A prevenção, destaca a especialista, passa por cuidados básicos: escovar corretamente os dentes e a língua após as refeições, usar fio dental diariamente, manter a hidratação e visitar o dentista regularmente.

“Muitas vezes, o mau hálito é tratado como um tabu, mas precisa ser encarado como um sinal de alerta para o cuidado com a saúde bucal e até mesmo com o organismo como um todo”, afirma.

Nos últimos anos, cresceu ainda o debate sobre a possível relação entre o mau hálito e o uso de lentes de contato dentais. Rayane explica que, quando o procedimento é feito de forma adequada, não há risco.

Ainda segundo a especialista, o problema pode surgir apenas em situações de má adaptação ou falhas no planejamento, que favorecem o acúmulo de placa bacteriana. “As lentes de contato dentais, quando bem indicadas e aplicadas, não causam mau hálito. A chave é a escolha de um profissional qualificado e a manutenção rigorosa da higiene bucal”, destaca.

E como avisar para uma pessoa que ela tem mau hálito? A cirurgiã-dentista dá dicas: “Costumo dizer que falar sobre mau hálito exige muito cuidado, porque é um assunto delicado e que pode gerar constrangimento. A melhor forma de avisar alguém é escolher um momento reservado, em tom de conversa, sem piadas ou exposição”.

E continua: “Vale usar frases mais sutis, como: “Percebi um cheirinho diferente, pode ser bom dar uma olhada com o dentista” ou “Às vezes o mau hálito pode estar relacionado à saúde bucal, já pensou em investigar?”. Assim, a pessoa entende que não é crítica, mas um alerta carinhoso”.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a halitose, ou mau hálito, é um problema que atinge aproximadamente 30% da população brasileira, o que equivale a cerca de 50 milhões de pessoas. Estima-se ainda que cerca de 40% das pessoas sofram com o problema em algum momento da vida.