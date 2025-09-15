Mazinho nega irregularidades sobre emendas Pix e vai à CGU buscar esclarecimentos

Mazinho Serafim (Podemos), ex-prefeito de Sena Madureira, utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (15) para se dirigir à população. Em um vídeo, ele afirmou que até o momento não recebeu nenhuma notificação formal sobre irregularidades nas emendas Pix recebidas pela gestão municipal entre 2020 e 2024, buscando transparência perante os cidadãos.

O ex-gestor reafirmou que já prestou todos os esclarecimentos solicitados pela Controladoria Geral da União (CGU), atendendo ao órgão por duas vezes. Ele destacou que forneceu todas as informações requeridas durante sua gestão, mas que um novo movimento está sendo realizado para garantir total clareza sobre o caso.

Para eliminar qualquer dúvida residual, Serafim anunciou que se deslocará pessoalmente até Brasília. Seu objetivo é buscar na CGU um detalhamento preciso sobre eventuais documentações que ainda possam faltar, assegurando que todos os recursos recebidos foram integral e corretamente aplicados em benefício do município.

Mazinho finalizou reafirmando seu compromisso com a verdade e com o povo acreano, colocando-se à disposição para colaborar com total transparência. A iniciativa busca garantir que a prestação de contas seja completa e não reste qualquer questionamento sobre a destinação dos recursos públicos em Sena Madureira.

Veja o vídeo: