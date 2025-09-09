Mbappé deixa Henry para trás e vira vice-artilheiro da França; veja o top 5

Kylian Mbappé segue reescrevendo a história dos Bleus. Com gols nas partidas contra Ucrânia e Islândia pela data Fifa, o camisa 10 alcançou 52 gols em 91 jogos pela seleção francesa e ultrapassou Thierry Henry (51 em 123) para assumir, de forma isolada, a vice-artilharia histórica da França. No topo segue Olivier Giroud, com 57 gols em 137 jogos.

O gol que selou a marca veio em cobrança de pênalti, após Thuram ser derrubado na área. Revelado precocemente, Mbappé estreou pela seleção em 24 de março de 2017 (18 anos, 3 meses e 5 dias) e marcou o primeiro gol em agosto de 2017, contra a Holanda, nas Eliminatórias.

Em Copas do Mundo, o astro do Real Madrid já soma 12 gols em 14 partidas: foram 4 em 2018 — incluindo um na final diante da Croácia — e 8 em 2022, com hat-trick na decisão contra a Argentina.

Kylian Mbappe inches closer to the top 🔝 He has drawn level with Thierry Henry as France’s second all-time scorer 🇫🇷 pic.twitter.com/nam8oMnLYM — OneFootball (@OneFootball) September 5, 2025

Top-5 artilheiros da França

Olivier Giroud — 57 gols Kylian Mbappé — 52 gols Thierry Henry — 51 gols Antoine Griezmann — 44 gols Michel Platini — 41 gols

Fonte: Federação Francesa de Futebol (FFF) e UEFA

