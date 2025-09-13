MC Livinho revela como está após ter pulmão perfurado em acidente

O cantor MC Livinho revelou detalhes do seu estado de saúde depois de ter o pulmão perfurado em um acidente de trânsito. Por conta do ocorrido, o artista precisou deixar o elenco da Dança dos Famosos.

Em entrevista ao Jornal Hoje, o cantor, que se apresenta no The Town neste sábado, revelou que ainda sente algumas dores. “Quando eu esfrio [o corpo], eu começo a sentir algumas dores. Essa dor vai me acompanhar durante alguns meses, eu só não posso passar dos limites. Se eu passar dos limites, eu sei que isso pode se agravar. A recuperação está sendo gradativa”.

Durante uma participação no Domingão com Huck, o cantor explicou a saída do elenco da Dança dos Famosos. “O que acontece? Quando eu estou me recuperando das dores, eu acabo fazendo algumas atividades de casa, aí, no outro dia, a dor vem muito forte. Aí eu recupero com a fisio, não faço nada, durmo, no outro dia eu estou bem. Aí vou fazer umas atividades, volta a dor. Então, agora estou só sombra e água fresca”, disse ele, à época.

Livinho teve alta da UTI

Livinho

Livinho

Luciano Huck, Eva e Livinho

MC Livinho mostra ferimentos após acidente e fala em alta

“É o seguinte. Se você quiser, ano que vem você já está convidado para a Dança dos Famosos”, sugeriu Luciano Huck. “Ô, Luciano, obrigado”, agradeceu o artista.

O cantor sofreu um acidente de trânsito no dia 29 de julho e precisou ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Nas redes sociais, o funkeiro informou que perfurou o pulmão.