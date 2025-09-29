MC Poze do Rodo chega ao presídio onde Oruam será liberado

MC Poze do Rodo já aguarda o melhor amigo Oruam, a quem considera como um filho, em frente ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Rio de Janeiro. Imagens exclusivas do portal LeoDias mostram o artista chegando ao local na tarde desta segunda-feira (29/9), atendendo fãs e posando para fotos enquanto espera a liberação de Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, cuja prisão preventiva foi revogada por liminar do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A situação de Oruam encerra semanas de tensão e mobilização de familiares e amigos. A liberdade do rapper ocorre após dois meses de detenção, quando o ministro Joel Ilan Paciornik considerou insuficiente a fundamentação da preventiva e concedeu a liminar. Portanto, o artista responderá em liberdade pelas acusações que constam no processo.

A presença de Poze no portão do presídio não é apenas um ato de solidariedade: é também mais um capítulo na trajetória conjunta dos dois, que ultrapassou as fronteiras das comunidades cariocas para as paradas de trap e funk. A parceria rendeu faixas que ajudaram a consolidar a estética do “trap de rua”.

Nos bastidores, Poze vinha rebatendo críticas e reforçando o vínculo com Oruam durante a prisão do amigo, em publicações e aparições públicas. O funkeiro também comemorou publicamente a decisão do STJ que abriu caminho para a soltura, gesto que culmina agora com a recepção em Bangu.

Vale lembrar que, em junho deste ano, Poze ficou cinco dias preso e foi solto para responder em liberdade a investigações por apologia ao crime e suposta ligação com o Comando Vermelho; acusações que ele nega. A prisão e a posterior liberação foram amplamente cobertas pela imprensa, e a Justiça impôs medidas como retenção de passaporte e restrições de contato.

No caso de Oruam, a própria trajetória recente passou por diferentes fases de inquéritos: desde a prisão em flagrante por favorecimento pessoal, no início do ano, até o avanço das investigações que resultaram na preventiva agora derrubada pelo STJ. A liminar não extingue o processo, mas muda a condição do rapper, de preso preventivo para réu em liberdade, enquanto a defesa busca desmontar as acusações.

Artisticamente, a retomada de Oruam em liberdade deve reaquecer a cena, convertendo os números altos de streaming e engajamento nas redes, além de apresentações em eventos de grande público. O histórico de lançamentos em parceria e a fidelidade da audiência sugerem que uma reaparição conjunta tem potencial para pautar o rap e o trap nas próximas semanas.