“Me dê 100 anos de cadeia”: apoiador pede para ser preso no lugar de Bolsonaro

Um vídeo que se espalhou nas redes sociais mostra um apoiador de Jair Bolsonaro exaltado com a possibilidade de prisão do ex-presidente. Nas imagens, ele pede que a tornozeleira eletrônica de Bolsonaro seja colocada nele e faz um apelo enfático: “Me prenda, me dê 100 anos de cadeia, mas deixe Bolsonaro livre”. Em seguida, o homem dirige insultos ao ministro do STF Alexandre de Moraes, relator de processos relacionados aos atos antidemocráticos. A gravação não informa local nem data.

O trecho em que o apoiador grita “bote a tornozeleira no meu pé, me prenda no lugar dele, porque eu sou Bolsonaro morrendo. Homem direito, homem íntegro” impulsionou a viralização do conteúdo e reacendeu discussões nas redes sobre as investigações e decisões do Supremo envolvendo aliados do ex-presidente.

Fonte: Bnews

Redigido por Contilnet