MEC homologa novas diretrizes para cursos de medicina no Brasil

Documento reforça integração ao SUS desde o início da graduação, cria prova nacional e amplia apoio psicossocial aos estudantes.

O Ministério da Educação homologou nesta segunda-feira (29) as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para o curso de medicina. As novas diretrizes reforçam a integração dos estudantes com o Sistema Único de Saúde (SUS) desde os primeiros períodos, ampliando experiências da atenção primária até áreas de maior complexidade.

As mudanças já tinham sido aprovadas por unanimidade pelo Conselho Nacional de Educação em agosto deste ano. Além disso, o documento também determina exigências de infraestrutura, como laboratórios de habilidades e simulação clínica, além de uma prova nacional no quarto ano da graduação, antes do internato, para avaliar as competências adquiridas.

Atendimento médico/Foto: Pixabay

Entre os destaques, está a criação de núcleos de apoio psicossocial e programas de mentoria. As diretrizes também ampliam o compromisso com populações indígenas, quilombolas, de migrantes, detentos e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As atualizações ainda incorporam temas à formação médica, como inteligência artificial, análise de dados, mudanças climáticas e sustentabilidade. Segundo o MEC, o objetivo é garantir profissionais preparados para os desafios do século XXI, fortalecendo a formação médica e o sistema de saúde brasileiro.

