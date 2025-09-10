Médica acusada de mandar matar o marido é achada morta em presídio

A cirurgiã plástica sergipana Danielle Barreto foi encontrada morta, nesta terça-feira (9/9), no Presídio Feminino de Sergipe (Prefem). Acusada de mandar matar o marido, o advogado José Lael, ela havia tido a prisão domiciliar revogada e retornado ao sistema prisional. Segundo apuração do F5News, a principal hipótese é de suicídio.

De acordo com a Sejuc (Secretaria de Estado da Justiça e de Defesa do Consumidor), o episódio ocorreu por volta das 16h20, quando o advogado da custodiada chegou para atendê-la. Ao se dirigir à cela, a equipe constatou Danielle desacordada, com um lençol enrolado na região do pescoço. Fontes ouvidas pela reportagem afirmam que, ainda na audiência de custódia, ela teria mencionado intenção de tirar a própria vida.

As circunstâncias da morte serão apuradas pelas autoridades. A defesa e a administração penitenciária não divulgaram, até o momento, detalhes adicionais.

Precisa de ajuda? Se você ou alguém próximo está em sofrimento emocional, busque apoio. No Brasil, o CVV atende gratuitamente pelo 188 (24h), chat e e-mail (cvv.org.br).

Fonte: F5 News

Redigido por: Contilnet