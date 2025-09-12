Médico Beto Ricarte representa o Acre no maior congresso mundial de medicina da obesidade, no Chile

O médico acreano Beto Ricarte no XXVIII IFSO ~ 2025, congresso com os maiores especialistas da medicina mundial em obesidade realizado na cidade de Santiago do Chile.

A imersão estará disponível brevemente em sua clínica Obesolin.



Será em Rio Branco, no dia 16 de setembro a segunda edição do Café Left-Hand que visa proporcionar inspiração, ferramentas práticas e networking de alto impacto, elementos fundamentais para quem busca crescer e ampliar sua presença no mercado.

A mentora Simone Casas recebeu as novas empreendedoras dando continuidade às relações já criadas num formato intimista, pensado para 20 participantes.

As inscrições estão abertas e maiores informações através do telefone (68) 99208-6102.



A acadêmica aspirante a juíza Janaina Assumpção escolheu a chácara da família para comemorar seus 22 aninhos no primeiro dia de setembro.



A médica acreana Adrielle Ribeiro reuniu pequeno grupo de amigos da igreja Batista Moriá para celebrar seu aniversário junto com o marido Ailtom Oliveira.

Uma alegria reencontrar o DJ e agora médico Juca Lima que mora atualmente no Rio de Janeiro.



A psicóloga Conceição Andrade recebeu grupo de amigos para celebrar sua idade nova.

O Boticário relançou o EGEO CoguMellow, fragrância inovadora com cogumelo, aroma doce e frutado sendo a primeira do mundo a usar Boletus Edulis em sua composição, trazendo aroma único e sofisticado.

#Dia 20 na Chácara Modelo será realizado o 3• Festival do Carneiro com a presença do cantor Léo Rodrigues.

#O mercado fitness segue fortalecido pelo desejo da boa forma com saúde e orientação e serviços de profissionais capacitados. A franquia Blue Fit Rio Branco pretende inaugurar sua terceira unidade até o final de dezembro nas proximidades da AABB, bairro dos engenheiros.

#Produção agrícola sobe mais de 13%, beirando o valor de R$ 840 milhões tendo a mandioca como principal produto da agricultura do Estado.

#Vinte sete anos! Que fique a lição. Golpe nunca mais! Democracia! Democracia! DEMOCRACIA!

#O Brasil está cansado de corrupção, de baixa produtividade, da violência, insegurança política, inflação, desemprego, falta de competitividade, atraso científico/tecnológico, educação de péssima e desigual qualidade, saúde pública deficiente, mortes no trânsito, crianças assassinadas e da polarização, dominando o debate político, sem trazer qualquer alternativa para o futuro do País, no máximo com discordâncias de como o Brasil continua seu rumo sem mudar.

#Cooxupé – maior cooperativa de café do país – faturamento de 10 bilhões – é ligada a novos casos de trabalho escravo.

#Veríssimo” significa “muito verdadeiro”, “verdadeiro ao extremo”, “por demais verdadeiro”. Por baixo do humor fino, da tirada anedótica hilária, do vocabulário rebuscado e agudo, muitas verdades, desde aquelas comezinhas e cotidianas, pequenas revelações da essência humana até as declarações que deitavam por terra qualquer ilusão quanto a um escritor e intelectual desengajado. Ilustre e cordato, Luis Fernando Veríssimo desfez os potenciais inimigos antes mesmo que pudessem reagir ou existir A maestria “plúmbea” (entendedores entenderão) da pena lhe dava autoridade a qualquer escrita ou traço, dirimia destrato e encantava até o mais empedernido dos opositores.

Viveu longe da sombra do pai e fez da arte, verdade: uma verdade por inteira, uma verdade veríssima.

Grande perda!

#Trump foi mesmo de arrasta. Quem está governando os EUA é seu sósia.

#Ainda em tempo, ele renovou visto de Haddad, que viajará aos EUA em breve. Interessante, né?

Fim do dialogo e da política ?

Impossível fazer análises dos fatos ocorridos nos últimos dias!

Violência extrema em Nepal, com esposa de Ministro queimada viva em casa

Corte suprema dos EUA legalizando a prisão arbitrária de pessoas que falam espanhol ou inglês com sotaque e tem “traços” de imigrantes

Invasão do espaço aéreo da Polônia, por parte da Rússia

Quebradeira na França com nomeação de novo Ministro e revoltas contra políticas de austeridade

Trump propondo uso de força militar contra o Brasil

Assassinato de um líder extremista nos EUA

Israel atacando o Catar durante uma reunião para discutir o cessar-fogo

Fux absolvendo Bolsonaro de todos os crimes violentos

A escalada da violência mundo afora é incomensurável.

Dias desses deixei uma questão para os alunos:

– “ O uso da violência é a extensão da política por outros meios”?

Eu creio que não. Em minha opinião, seguindo Hanna Arendt, o uso da violência significa o FIM DA POLÍTICA.

Beth Passos

