Médico do Vasco que bateu de frente com Diniz foi peça-chave na volta de Rebeca Andrade

No último clássico contra o Flamengo, Rodrigo Sasson, médico do Vasco, ganhou destaque pela firmeza ao aplicar o protocolo de concussão em Robert Renan. Mesmo diante dos apelos do zagueiro e do técnico Fernando Diniz, manteve a decisão de retirar o jogador de campo. A postura, que chamou atenção no futebol, não é novidade em sua carreira. Ele também se notabilizou na ginástica artística, onde foi peça-chave na recuperação de Rebeca Andrade após sua terceira lesão de ligamento cruzado anterior do joelho direito, em 2019.

Na ocasião, o médico foi responsável pela reabilitação de um enxerto implantado no joelho da atleta em 2017 e que havia se rompido durante um treinamento de solo no Campeonato Brasileiro. Antes, em 2015, Rebeca já havia sido submetida a uma cirurgia no mesmo local.

Veja as fotos

Reprodução/getv
Médico Rodrigo Sasson conversando com Robert RenanReprodução/getv
X
Rebeca Andrade leva ouro no solo individualX
Wander Roberto/COB
Rebeca Andrade na competição solo de salto em Paris 2024 Wander Roberto/COB

Depois do processo de recuperação conduzido por Sasson, a ginasta construiu um dos maiores currículos olímpicos do Brasil: seis medalhas, sendo dois ouros; salto em Tóquio-2020 e solo em Paris-2024, com três pratas; individual geral em Tóquio-2020, além de individual geral e salto em Paris-2024, e um bronze por equipes, também nos Jogos de Paris.

Além dos feitos olímpicos, Rebeca somou ainda três ouros, quatro pratas e dois bronzes em Campeonatos Mundiais, consolidando-se como a maior ginasta da história do país.

Rodrigo Sasson divide atualmente sua função no Vasco com o cargo de supervisor da área médica do Comitê Olímpico Brasileiro e com o posto de médico da seleção brasileira de ginástica artística. Ele chegou ao Cruzmaltino no fim de 2020.

