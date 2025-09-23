Médico Thor Dantas critica prescrição de medicamentos ineficazes contra Covid-19 no Acre

O infectologista Thor Dantas fez um desabafo nesta semana sobre a forma como pacientes com Covid-19 estão sendo tratados nas unidades básicas de saúde do Acre. Segundo ele, mesmo diante da disponibilidade de medicamentos comprovadamente eficazes, profissionais ainda optam por prescrever remédios sem eficácia contra a doença.

Ele relatou o caso de uma paciente com sintomas intensos e fatores de risco que testou positivo para Covid-19, mas recebeu tratamento à base de Ivermectina e Tamiflu, este último indicado para casos de influenza. “O remédio específico para Covid, comprovadamente eficaz em reduzir a progressão da doença para quadros graves, o Paxlovid (Nirmatrelvir + Ritonavir), está estragando nas unidades de saúde porque as pessoas não estão usando, já que os médicos não estão prescrevendo. Isso é um absurdo sem tamanho”, afirmou.

O médico disse ter enviado mensagens a grupos profissionais e acionado a secretaria de saúde para cobrar medidas. “A gente não pode aceitar esse absurdo. Deve haver uma ampla divulgação de como se trata a Covid hoje, em 2025, com o remédio que lutamos para ter, pois a doença não progride se for tratado adequadamente”, destacou.

