Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 55 milhões

Escrito por Agência Brasil
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.912 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (9). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 55 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram: 09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59

  • 68 apostas acertaram cinco dezenas e irão receber R$ 34.049,50 cada
  • 3.851 apostas acertaram quatro dezenas e irão receber R$ 991,05 cada

Apostas

Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) de quinta-feira (11), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa.

A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.

