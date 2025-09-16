Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões. Confira os números

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (16/9), no concurso de nº 2.915 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 33 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados nesta terça foram: 10 – 11 – 15 – 38 – 52 – 60. O próximo sorteio da Mega acontece nesta quinta-feira (18/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, 33 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 50.164,01, cada. Outros 2.648 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 1.030,47, cada um.

Leia também

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos. Nesta terça, a Caixa também sorteou os números da Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte.