Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões. Confira os números

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (2/9), no concurso de nº 2.909 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 33 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados nesta terça foram: 08 – 21 – 31 – 41 – 53 – 58. O próximo sorteio da Mega acontece nesta quinta-feira (4/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, 19 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 81.227,49, cada. Outros 1.815 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 1.401,61, cada um.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.

Leia também

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos. Nesta terça, a Caixa também sorteou os números da Quina, Timemania e Dia de Sorte.