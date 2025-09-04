Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 40 milhões. Confira os números

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta quinta-feira (4/9), no concurso de nº 2.910 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 40 milhões para o próximo concurso.

Os números sorteados nesta quinta foram: 03 – 04 – 11 – 15 – 28 – 29. O próximo sorteio da Mega acontece neste sábado (6/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, 80 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 22.501,55, cada. Outros 4.834 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 613,82, cada um.

As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos. Nesta quinta, a Caixa também sorteou os números da Lotomania, Timemania e Dia de Sorte.