Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 55 milhões. Confira os números

Nenhum apostador acertou as seis dezenas sorteadas nesta terça-feira (9/9), no concurso de nº 2.912 da Mega-Sena, da Caixa Econômica Federal. Com isso, o prêmio acumulou em R$ 55 milhões para o próximo concurso.
Os números sorteados nesta terça foram: 09 – 25 – 37 – 41 – 51 – 59. O próximo sorteio da Mega acontece nesta quinta-feira (11/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Segundo a Caixa, 68 apostas acertaram cinco dezenas e vão poder levar para casa R$ 34.049,50, cada. Outros 3.851 bilhetes cravaram quatro dos seis números sorteados e ganharão R$ 991,05, cada um.
As apostas para o próximo sorteio podem ser realizadas em qualquer casa lotérica ou por meio do aplicativo Loterias Caixa, além do site de loterias da Caixa.
A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6. Para jogar, o apostador precisa ter mais de 18 anos. Nesta terça, a Caixa também sorteou os números da Quina, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte.