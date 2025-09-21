Mega-Sena: aposta feita em Rondônia ganha mais de R$ 98 mil

Uma aposta feita em Rolim de Moura (RO) acertou cinco das seis dezenas sorteados no concurso 2.917 da Mega-Sena, realizado na noite de sábado (20), e levou um prêmio de R$ 98.349,40. No país, nenhuma aposta acertou sozinha as seis dezenas e o prêmio acumulou.
Os números sorteados foram: 06 – 19 – 38 – 41 – 46 – 57.
Além do vencedor da quina, outras 23 apostas de Rondônia foram premiadas com a quadra. O próximo sorteio da Mega-Sena acontece na terça-feira (23), com previsão de pagar R$ 48 milhões.
A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, às quintas e aos sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.
É possível apostar em qualquer lotérica do país, ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, que pode ser acessado por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário ser maior de idade, fazer um cadastro e preencher o número do cartão de crédito.