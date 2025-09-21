Mega-Sena: aposta feita em Rondônia ganha mais de R$ 98 mil

A Mega-Sena tem três sorteios semanais: às terças, às quintas e aos sábados. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

É possível apostar em qualquer lotérica do país, ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, que pode ser acessado por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário ser maior de idade, fazer um cadastro e preencher o número do cartão de crédito.