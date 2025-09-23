Mega-Sena: loteria acumula e pode pagar R$ 54 milhões na quinta

O concurso 2918 da Mega-Sena paga prêmio de R$ 45.998.578,26 na noite desta terça-feira (23).

Os números sorteados pela loteria foram: 11 – 27 – 31 – 41 – 48 – 54

Sem acertadores das seis dezenas, o prêmio máximo da loteria acumula e pode pagar R$ 54 milhões na quinta-feira (25).

Mas nem todo mundo saiu de mãos abanando. Quase 3 mil apostas garantiram premiações parciais, sendo elas:

5 acertos (quina): 46 apostas ganhadoras, faturando R$ 46.464,77 cada;

4 acertos (quadra): 2.859 apostas ganhadoras, R$ 1.232,30.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

13% entre os acertadores de 5 números (Quina);

15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;

10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).