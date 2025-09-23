Mega-Sena: loteria acumula e pode pagar R$ 54 milhões na quinta

O concurso 2918 da Mega-Sena paga prêmio de R$ 45.998.578,26 na noite desta terça-feira (23).
Os números sorteados pela loteria foram: 11 – 27 – 31 – 41 – 48 – 54
Sem acertadores das seis dezenas, o prêmio máximo da loteria acumula e pode pagar R$ 54 milhões na quinta-feira (25).
Mas nem todo mundo saiu de mãos abanando. Quase 3 mil apostas garantiram premiações parciais, sendo elas:
- 5 acertos (quina): 46 apostas ganhadoras, faturando R$ 46.464,77 cada;
- 4 acertos (quadra): 2.859 apostas ganhadoras, R$ 1.232,30.
Premiação
O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:
- 45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);
- 13% entre os acertadores de 5 números (Quina);
- 15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);
- 17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;
- 10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).
Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.
Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).