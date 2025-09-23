23/09/2025
Universo POP
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

Mega-Sena: loteria acumula e pode pagar R$ 54 milhões na quinta

Quase 3 mil apostas garantiram premiações parciais; veja números sorteados

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

O concurso 2918 da Mega-Sena paga prêmio de R$ 45.998.578,26 na noite desta terça-feira (23).

Os números sorteados pela loteria foram: 11 – 27 – 31 – 41 – 48 – 54

Prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio/Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Sem acertadores das seis dezenas, o prêmio máximo da loteria acumula e pode pagar R$ 54 milhões na quinta-feira (25).

Mas nem todo mundo saiu de mãos abanando. Quase 3 mil apostas garantiram premiações parciais, sendo elas:

  • 5 acertos (quina): 46 apostas ganhadoras, faturando R$ 46.464,77 cada;
  • 4 acertos (quadra): 2.859 apostas ganhadoras, R$ 1.232,30.

Premiação

O prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

  • 45% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);
  • 13% entre os acertadores de 5 números (Quina);
  • 15% entre os acertadores de 4 números (Quadra);
  • 17% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5;
  • 10% ficam acumulados para a primeira faixa — sena — do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no Fies (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior).

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost