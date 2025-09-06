Mega-sena sorteia R$ 39,5 milhões neste sábado (6/9). Confira números

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (6/9), os concursos de números 2911 da Mega-Sena; 283 da +Milionária; 1112 do Dia de Sorte; 6820 da Quina; 2291 da Timemania; e 3480, da Lotofácil da Independência.
Quem acertar as seis dezenas da Mega-Sena pode levar o prêmio principal da noite: até R$ 39.598.410,69. Já quem vencer a Lotofácil da Independência pode ganhar o prêmio recorde de R$ 220 milhões.
Os números foram anunciados às 20h no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.
Confira os números sorteados:
Lotofácil da Independência– prêmio de R$ 220.000.000,00
14 – 23 – 06 – 15 – 08 – 17 – 20 – 16 – 21 – 05 – 03 – 12 – 09 – 13 – 22
Mega-Sena – prêmio de R$ 39.598.410,69
54 – 59 – 32 – 56 – 23 – 27
Quina – prêmio de R$ 3.279.470,85
01 – 37 – 62 – 11 – 32
+Milionária – prêmio de R$ 154.000.000,00
17 – 08 – 47 – 13 – 22 – 45
Trevos 5 e 3
Dia de Sorte – prêmio de R$ 400.000,00
20 – 24 – 02 – 19 – 03 – 06 – 17
Mês da sorte é Julho (07)
Timemania – prêmio de R$ 22.000.000,00
08 – 45 – 51 – 56 – 64 – 14 – 32
Time do coração é 80 – Ypiranga/RS