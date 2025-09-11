11/09/2025
Mega-Sena sorteia R$ 53 milhões nesta quinta. Confira as dezenas

A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite desta quinta-feira (11/9), os concursos de número 2.913 da Mega-Sena; 3.484 da Lotofácil; 6.824 da Quina; 2.293 da Timemania; e 1.114 do Dia de Sorte.

Os números foram anunciados no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo.

Confira os resultados:

Mega-Sena

17 – 21 – 34 – 52 – 55 – 60;

Quina

01 – 12 – 29 – 70 – 74;

Lotofácil

01 – 03 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 11 – 13 – 14 – 15 – 17 – 23 – 24 – 25;

Timemania

11 – 18 – 21 – 38 – 49 – 71 – 78;

Time do coração:

43 – Grêmio/RS;

Dia de Sorte

04 – 08 – 12 – 17 – 24 – 27 – 29;

Mês da sorte: 11 – novembro.

Em atualização.

