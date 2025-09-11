Mega-Sena: sortudo leva sozinho prêmio de R$ 53 milhões. Saiba de onde

O concurso 2.913 da Mega-Sena, cujas dezenas foram sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite desta quinta-feira (11/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve uma aposta simples como ganhadora. A aposta vencedora, que acertou os seis números, é de Teresópolis (RJ) e levará para casa a quantia exata de R$ 53.944.790,09.

Conforme os dados da Caixa, os números foram registrados em aposta de seis dezenas, em uma agência lotérica. Os números sorteados da Mega-Sena foram: 17 – 21 – 34 – 52 – 55 – 60.

Leia também

Além do ganhador único, outras 37 apostas pelo Brasil fizeram a quina, com cinco acertos, levando R$ 63.438,03, cada. Já 3.841 apostas acertaram quatro números, cujo prêmio ficou em R$ 1.007,29.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.914, será no sábado (13/9). O valor do prêmio, anunciado pela Caixa, será de R$ 3,5 milhões.