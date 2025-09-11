11/09/2025
Giulia Be confirma Lula e Trump na lista de convidados de seu casamento com Conor Kennedy
Estudante de medicina trabalha como coletor de lixo à noite para realizar sonho da faculdade
Professor faz ataques racistas após 'fora' em app de namoro gay: "Quem tem coragem de comer este c* preto?"
Via Verde Shopping traz universo marítimo da Patrulha Canina pela primeira vez ao Acre
Café e conexão feminina marcam a segunda edição do Left-Hand no Acre
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de "treta" entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em "quase trabalho escravo"
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen

Mega-Sena: sortudo leva sozinho prêmio de R$ 53 milhões. Saiba de onde

O concurso 2.913 da Mega-Sena, cujas dezenas foram sorteadas pela Caixa Econômica Federal na noite desta quinta-feira (11/9), no Espaço da Sorte, em São Paulo, teve uma aposta simples como ganhadora. A aposta vencedora, que acertou os seis números, é de Teresópolis (RJ) e levará para casa a quantia exata de R$ 53.944.790,09.

Conforme os dados da Caixa, os números foram registrados em aposta de seis dezenas, em uma agência lotérica. Os números sorteados da Mega-Sena foram: 17 – 21 – 34 – 52 – 55 – 60.

Além do ganhador único, outras 37 apostas pelo Brasil fizeram a quina, com cinco acertos, levando R$ 63.438,03, cada. Já 3.841 apostas acertaram quatro números, cujo prêmio ficou em R$ 1.007,29.

O próximo sorteio da Mega-Sena, concurso 2.914, será no sábado (13/9). O valor do prêmio, anunciado pela Caixa, será de R$ 3,5 milhões.

Adolescentes são flagrados fazendo live nas redes sociais de dentro de unidade socioeducativa do Acre

