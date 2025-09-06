06/09/2025
Mega-Sena: veja números sorteados; prêmio é de R$ 39,6 milhões

O sorteio foi realizado às 20h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (6) o concurso 2911 da Mega-Sena.

Sem vencedores na quinta-feira (4), a loteria acumulou e o prêmio máximo pode pagar R$ 39,6 milhões nesta noite.

Os números sorteados foram: 23 – 27 – 32 – 54 – 56 – 59.

Como apostar

Para concorrer, os apostadores podem registrar seus jogos até uma hora antes do sorteio, às 19h, em qualquer casa lotérica credenciada pela Caixa, pelo site ou aplicativo do banco. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Para os jogos feitos pelo site da Caixa, o valor mínimo para apostar na Mega-Sena é de R$ 30, seja para uma única aposta ou mais.

Para fazer uma aposta maior, com sete números, o preço sobe para R$ 35.

