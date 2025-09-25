25/09/2025
Megaoperação atinge facção ligada ao CV com fortuna de R$ 18 bilhões

Escrito por Metrópoles
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), em parceria com a Polícia Militar, deflagrou nesta quinta-feira (25/9) uma das maiores ações recentes contra o crime organizado no estado. A ação teve como alvo o Comando Vermelho (CV) e a facção Família Teófilo Otoni (FTO), considerada braço da organização em Minas.

Foram cumpridos mais de 120 mandados, entre prisões, buscas e bloqueios judiciais, que somam cerca de R$ 18 bilhões em bens e valores suspeitos de ligação com o tráfico de drogas e a lavagem de dinheiro. A operação também ocorreu no Amazonas, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Segundo o MPMG, apenas em uma semana, o grupo movimentou mais de R$ 2 milhões. Em períodos maiores, os valores chegavam a ultrapassar R$ 8 milhões.

O dinheiro era escoado por meio de empresas de fachada ligadas ao comércio de pescado, além de uma técnica conhecida como smurfing, a pulverização dos valores em pequenos depósitos bancários para dificultar o rastreamento.

Durante a ação, também foram apreendidas drogas, armas e documentos que reforçam as provas contra a estrutura financeira do grupo.

No total, 48 mandados foram de prisão e 84 de busca e apreensão. Os nomes dos detidos não foram divulgados pelas forças de segurança.

