Megaoperação da PF deflagrada contra o crime organizado no Acre prende dez pessoas

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/AC) deflagrou a Operação Eixo da Justiça nesta terça-feira (30), com foco na desarticulação de núcleos estratégicos de uma organização criminosa nos estados do Acre e Ceará.

A ação foi realizada em conjunto pela Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Penal do Acre. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva e 9 mandados de busca e apreensão em Rio Branco e Fortaleza, expedidos pela Vara Estadual do Juiz das Garantias do Tribunal de Justiça do Acre.

As investigações tiveram início em 2024 e identificaram a atuação de indivíduos conhecidos como “frente de bairro”, responsáveis por coordenar o tráfico de drogas, arrecadação de valores e execução de ordens da facção em áreas específicas. Segundo a apuração, esses líderes mantinham comunicação direta com instâncias superiores da organização criminosa, assegurando a execução das diretrizes impostas pelo grupo.

Entre os alvos da operação estão pessoas com histórico de envolvimento em crimes como tráfico de drogas, homicídios e lavagem de dinheiro. Os suspeitos deverão responder judicialmente por participação em organização criminosa e por outros delitos que forem constatados ao longo da investigação.