Meia Maratona Metrópoles: atletas chegam empolgados para provas

Chegou o dia da Meia Maratona Metrópoles. Os atletas chegaram empolgados e animados para o evento assim que o sol nasceu. Os competidores iniciaram a concentração logo nas primeiras horas deste domingo (14/9), no estacionamento em frente ao Minas Brasília Tênis Clube, localizado na L4 Norte. As provas contam com transmissão ao vivo e com imagens no YouTube do Metrópoles.

A Meia Maratona Metrópoles é uma realização do Inbras, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS) e do Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo. O evento conta com a parceria do Dia a Dia Atacadista, CBV Hospital dos Olhos, Fiat, Powerade, Caixa e Governo Federal.

Danilo Pinheiro, Camila Alves e Júlia Alves vão disputar a Meia Maratona Metrópoles em família

Morador da Asa Norte, Victor Hugo Vieira Meira vai participar da prova dos 21 km e descreveu que está bastante animado. “Tem uns três meses que eu estou treinando. Estou vendo bastante gente aqui, todo mundo animado, positividade”, descreveu.

O rapaz ainda elogiou a estrutura da Meia Maratona Metrópoles. “Já participei de algumas edições de corrida e essa está sendo uma das melhores estruturas, questão de recepção, entrega dos kits, pessoal sempre proativo, ajudando em tudo, estrutura em si ótima, ontem teve show, estava até participando, muito bacana, gostei muito”, completou.

Danilo Pinheiro, Camila Alves e Júlia Alves se inscreveram em família e, juntos, vão participar da Meia Maratona Metrópoles. Enquanto ele vai participar dos 10 km, elas competirão nos 5 km.

“Está muito legal, a gente se preparou e reuniu a família hoje para fazer essa prova, acordamos cedo”, disse Danilo. Camila comentou sobre a aventura em família. “Na verdade, a gente sempre vem acompanhar ele e, dessa vez, a gente se inscreveu para correr todo mundo”, disse.

Eles elogiaram a organização e ressaltaram a importância de participar de um evento como esse. “Fazer atividade física é sempre bom, exercício, saúde, a gente gosta muito de manter esse hábito”, completou Danilo.

Confira os percursos das provas:

Percurso prova Kids

Percurso de 5 km

Percursos de 10 km e 21 km

Confira a programação neste domingo (14/9):

Domingo – 14 de setembro

Das 6h às 6h30: concentração de atletas.

6h45: largada 21 km.

7h15: largada 10 km.

7h45: largada 5 km.

9h: premiação dos 5 km.

9h30: premiação dos 10 km.

10h: premiação dos 21 km.

Regulamento geral

Categorias:

Geral:

5 Km: percurso de ida e volta totalizando 5 km, com tempo máximo de duração de 60 (sessenta) minutos.

10 Km: percurso de ida e volta totalizando 10 km, com tempo máximo de duração de 110 (cento e dez) minutos.

21 Km: percurso de ida e volta totalizando 21 km, com tempo máximo de duração de 180 (cento e oitenta) minutos.

Kids: as provas serão divididas em duas baterias, em um percurso de 1 km.

Confira o regulamento:

Participação:

Poderão participar atletas de ambos os sexos, desde que devidamente inscritos na distância escolhida.

Não será permitida a alteração da prova após a inscrição.

Só poderão correr os atletas que retirarem o kit oficial, contendo o número de peito e o chip de cronometragem.

O chip será descartável.

Idade mínima e autorização:

Para as provas de 5 km, 10 km e 21 km, a idade mínima é de 16 anos completos em 14/9/2025.

Atletas menores de 18 anos só poderão participar mediante autorização com firma reconhecida em cartório, assinada pelo pai ou responsável, acompanhada de cópia do documento de identidade.

Responsabilidade e declaração médica:

Cada atleta é responsável pela veracidade das informações fornecidas na inscrição.

Ao se inscrever, o atleta declara possuir atestado médico válido (emitido nos últimos seis meses) que comprove aptidão para participar da prova.

Fraudes comprovadas resultarão em desclassificação e possíveis sanções legais.

Reembolso e premiação:

O atleta pode solicitar o cancelamento da inscrição em até 7 dias após a compra, conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que o pedido seja feito até 5 dias antes da prova.

Não haverá reembolso em desistências comunicadas a menos de 7 dias do evento.

O atleta que não comparecer à cerimônia de premiação perde o direito ao troféu e ao prêmio em dinheiro.

Todos os corredores que concluírem suas provas dentro do tempo estabelecido receberão medalha de participação, mediante a devolução do chip.

Metrópoles Endurance

A Meia Maratona Metrópoles é mais uma atração do Metrópoles Endurance e chega ao DF após o sucesso do Cycling, realizado nos dias 16 e 17 de agosto, além das disputas de aquathlon, triatlo, natação em águas abertas, ocorrido no último fim de semana de julho.