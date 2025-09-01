Meia Maratona Metrópoles tem alteração em percurso. Fique por dentro

A cidade de Brasília se prepara para receber a Meia Maratona Metrópoles. O evento acontece nos dias 13 e 14 de setembro, e terá disputas de 21 km, 10 km e 5 km. A corrida Kids terá o percurso de 1 km. A prova sofreu uma alteração no percurso para melhor atender os participantes.

Apesar disso, as inscrições para participar da disputa seguem abertas. Os competidores podem garantir seu lugar na prova por este link.

A Meia Maratona Metrópoles é uma realização do Inbras, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social (IDS) e do Sol Nascente, com apoio da Secretaria de Turismo.

Para maior conforto e segurança dos atletas, o percurso foi alterado. Confira:

Cronograma do evento

A Meia Maratona Metrópoles começa no dia 13 de setembro, um sábado. Haverá entrega de kits, entre 10h e 15h30. Além disso, acontecerão as corridas da categoria kids.

Já no domingo, estão marcadas as provas principais, com a concentração de atletas iniciando às 6h, com a largada da prova principal, de 21 km, às 6h30.

Confira os horários:

Sábado – 13 de setembro

10h às 18h: entrega de kits e ativação do chip de cronometragem na Vila do evento.

Obs.: a entrega dos kits será somente até as 15h30.

Obs.: a entrega dos kits será somente até as 15h30. 16h: largada da Categoria Kids 2.

16h10: largada da Categoria Kids 1.

16h30 às 17h: premiação Kids.

Domingo – 14 de setembro

06h às 06h30: concentração de atletas.

06h45: largada 21km.

07h15: largada 10km.

07h45: largada 5km.

09h: premiação dos 5 km.

09h30: premiação dos 10km.

10h: premiação dos 21 km.

Regulamento geral

Categorias:

Geral:

5Km: percurso de ida e volta totalizando 5km, com tempo máximo de duração de 60 (sessenta) minutos.

10Km: percurso de ida e volta totalizando 10km, com tempo máximo de duração de 110 (cento e dez) minutos.

21Km: percurso de ida e volta totalizando 21km, com tempo máximo de duração de 180 (cento e oitenta) minutos.

Kids: as provas serão divididas em duas baterias, em um percurso de 1km.

Confira o regulamento:

Participação:

Poderão participar atletas de ambos os sexos, desde que devidamente inscritos na distância escolhida.

Não será permitida a alteração da prova após a inscrição.

Só poderão correr os atletas que retirarem o kit oficial, contendo o número de peito e o chip de cronometragem.

O chip será descartável.

Idade mínima e autorização:

Para as provas de 5 km, 10 km e 21 km, a idade mínima é de 16 anos completos em 14/9/2025.

Atletas menores de 18 anos só poderão participar mediante autorização com firma reconhecida em cartório, assinada pelo pai ou responsável, acompanhada de cópia do documento de identidade.

Responsabilidade e declaração médica:

Cada atleta é responsável pela veracidade das informações fornecidas na inscrição.

Ao se inscrever, o atleta declara possuir atestado médico válido (emitido nos últimos 6 meses) que comprove aptidão para participar da prova.

Fraudes comprovadas resultarão em desclassificação e possíveis sanções legais.

Reembolso e premiação:

O atleta pode solicitar o cancelamento da inscrição em até 7 dias após a compra, conforme o Código de Defesa do Consumidor, desde que o pedido seja feito até 5 dias antes da prova.

Não haverá reembolso em desistências comunicadas a menos de 7 dias do evento.

O atleta que não comparecer à cerimônia de premiação perde o direito ao troféu e ao prêmio em dinheiro.

Todos os corredores que concluírem suas provas dentro do tempo estabelecido receberão medalha de participação, mediante a devolução do chip.

Metrópoles Endurance

A Meia Maratona Metrópoles é mais uma atração do Metrópoles Endurance e chega ao DF após o sucesso do Cycling, realizado nos dias 16 e 17 de agosto, além das disputas de aquathlon, triatlo, natação em águas abertas, ocorrido no último fim de semana de julho.