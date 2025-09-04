Melancia: veja 4 benefícios para a saúde de incluir a fruta na dieta

Escrito por Metrópoles
Refrescante, saborosa e com baixo valor calórico, a melancia é presença garantida na mesa de muitos brasileiros, especialmente nos dias mais quentes. Mas seus benefícios vão muito além da hidratação. A nutricionista do Hospital Sírio-Libanês, Fernanda Lima, destacou quatro vantagens que essa fruta pode trazer para a saúde — e algumas delas podem surpreender.

Veja 4 benefícios da melancia para a saúde:

1. Apoio no emagrecimento

“A melancia é um alimento de baixa densidade calórica, rica em água e fonte micronutrientes, como vitamina A, C, magnésio, fósforo e potássio. Podendo ser uma aliada para compor dietas com restrição calórica. No entanto, vale ressaltar que nenhum alimento isolado tem capacidade de emagrecer ou engordar uma pessoa”, comentou Fernanda.

2. Mais volume e sabor na dieta

Uma fatia fina de melancia tem, em média, 100g e apenas 30 kcal, o que possibilita incluir até três porções de frutas ao longo do dia. “Mas o ideal é quando possível variarmos as frutas que ingerimos como forma de nos beneficiar dos diferentes nutrientes que cada uma tem e, também, para termos uma alimentação mais diversa e saborosa”, ponderou Lima.

