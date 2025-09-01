Mendonça vira relator em pedido de suspensão de ação na trama golpista

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado relator de um habeas corpus que pede a suspensão da Ação Penal 2696, processo que envolve o chamado núcleo 3 da suposta tentativa de golpe de Estado. O grupo é composto por 11 militares do Exército e um policial federal, acusados de planejar “ações táticas” para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.

Nesta terça-feira (2/9), o STF inicia o julgamento da Ação Penal 2668. No processo, Jair Bolsonaro e outros sete réus, integrantes do núcleo 1, são acusados de envolvimento em uma tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. A análise do caso será conduzida pela Primeira Turma da Corte.

Quem está no núcleo 3

Bernardo Romão Correa Netto.

Cleverson Ney Magalhães.

Estevam Cals Theophilo Gaspar de Oliveira.

Fabrício Moreira de Bastos.

Hélio Ferreira Lima.

Márcio Nunes de Resende Júnior.

Nilton Diniz Rodrigues.

Rafael Martins de Oliveira.

Rodrigo Bezerra de Azevedo.

Ronald Ferreira de Araújo Júnior.

Sérgio Ricardo Cavaliere de Medeiros.

Wladimir Matos Soares, policial federal.

A solicitação foi apresentada pela defesa do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, integrante das Forças Especiais do Exército, conhecidas como Kids Pretos. O militar está preso preventivamente desde novembro de 2024 e é apontado pela Procuradoria-Geral da República (PGR) como participante do esquema de preparação para a ruptura institucional.

No habeas corpus, protocolado no dia 27 de agosto, os advogados pedem não apenas a suspensão da ação penal, mas também a revogação da prisão preventiva de Ferreira Lima. Segundo a defesa, o militar vinha seguindo as medidas cautelares sem descumprimentos e a prisão seria baseada em “alegações genéricas”.

Contestação da delação de Mauro Cid

O documento também solicita a nulidade da colaboração premiada do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Para os defensores, os depoimentos de Cid apresentariam “contradições e mentiras”, e não teriam sido prestados de forma voluntária. Além disso, a defesa questiona a condução da delação, alegando que houve participação direta do relator da investigação, o que, segundo os advogados, feriria o princípio da imparcialidade.

Entre os pontos levantados no habeas corpus, estão:

excesso de prazo no julgamento de recursos já apresentados, que estariam pendentes há mais de seis meses;

ausência de contemporaneidade dos fatos, ocorridos em 2022;

desproporcionalidade da prisão preventiva; e

violação do devido processo legal no andamento do caso.

Os advogados afirmam que essas situações configuram “constrangimento ilegal” contra Ferreira Lima.

Outros processos relacionados

Mendonça também é relator de um mandado de segurança apresentado pela defesa de Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro e réu no núcleo 2 da trama. Esse pedido busca adiar o julgamento e questiona a condução do processo pelo ministro Alexandre de Moraes, relator da ação principal no STF.

Tanto Martins quanto Ferreira Lima respondem a acusações como organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

Até o momento, André Mendonça não se manifestou sobre nenhum dos pedidos. O julgamento do núcleo principal, que envolve Bolsonaro e outros sete acusados, começa nesta terça-feira (2/9).