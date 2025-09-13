Menina baleada em ataque que matou os pais em Epitaciolândia segue em estado grave

Um ataque armado ocorrido em Epitaciolândia, na última quinta-feira (11) deixou duas pessoas mortas e uma criança de apenas 2 anos gravemente ferida. A menina, atingida no rosto durante a ação criminosa, foi socorrida ainda na noite do crime e atualmente está internada em estado crítico na UTI Pediátrica do Hospital da Criança, em Rio Branco.

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), a criança passou por cirurgia e permanece entubada, sob monitoramento contínuo da equipe médica. O quadro é considerado delicado, mas estável. Ela havia sido encontrada pelos socorristas chorando ao lado da mãe, já sem vida, e transferida às pressas para a capital na madrugada seguinte.

As vítimas fatais foram identificadas como Darliane Carneiro Alves, de 21 anos, e o companheiro dela, Cristhofer Kenndedy, de 20. Segundo relatos, homens armados invadiram a residência da família e dispararam várias vezes. Darliane tentou proteger a filha, mas acabou atingida na fuga. Já Cristhofer foi encurralado no banheiro da casa e morto com diversos disparos.

A Polícia Civil investiga a possibilidade de envolvimento de uma facção criminosa no caso. O delegado Erick Maciel, responsável pela apuração, afirma que há fortes indícios de que a execução tenha sido ordenada por grupos que disputam o controle do tráfico de drogas na região. O medo de represálias, porém, tem dificultado a coleta de imagens de câmeras de segurança e de testemunhos.

Menos de três semanas antes do ataque, o casal havia sido preso por tráfico, mas conseguiu a liberdade após audiência de custódia. Eles passaram a usar tornozeleira eletrônica como medida judicial. Para a polícia, esse histórico pode estar relacionado à motivação da emboscada.