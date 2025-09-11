11/09/2025
Universo POP
11 de setembro: o dia em que a Globo ficou mais de 4 horas no ar sem comerciais
Foto polêmica: quem é Adrielly, jovem repostada por Yuri Lima, namorado de Iza
Andressa Suita rebate boatos e nega ser pivô de “treta” entre Gusttavo Lima e Thiago Brava
Bruna Karla rebate processo da MK Music e fala em “quase trabalho escravo”
Visita rejeitada: irmão ameaça chamar a polícia após aproximação de Suzane von Richthofen
Horóscopo desta quinta-feira: lua minguante em Touro pede pé no chão e bons cuidados
Conheça Tocanna, a cantora de IA por trás do proibidão viral sobre São Paulo
Chapelaria acreana Sol & Lua é embaixadora do 1º Encontro de Mulheres do Agro & Empreendedoras
Charlie Kirk morre após ser baleado durante palestra em universidade de Utah
Mulher que ganhou mais de 100 milhões em loteria, busca o prêmio de máscara para não ser identificada

Menina de 13 anos é infectada com HIV após ser segurada pela mãe para ser estuprada pelo padrasto

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de abusos sexuais cometidos pelo padrasto dentro da própria casa na região da AM-010, estrada que liga Manaus a Rio Preto da Eva. A mãe da vítima, que tinha conhecimento dos crimes, chegou a facilitar as agressões, segurando a própria filha para ser abusada pelo marido dela.

O caso só chegou às autoridades após uma denúncia, revelando um histórico de violência que se estende desde os 6 anos de idade, envolvendo o primeiro padrasto da criança.

As investigações apontam que o segundo padrasto, atual parceiro da mãe, perpetuou os abusos e agravou a situação da vítima, transmitindo HIV para a menina. Segundo as autoridades, os crimes eram contínuos e ocorridos dentro do ambiente familiar, causando sofrimento físico e psicológico prolongado à menina.

Reprodução

Na manhã desta quinta-feira (11), a mãe e padrasto foram presos e conduzidos à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde responderão pelos crimes. O caso segue sob investigação, com medidas sendo tomadas para garantir a proteção da vítima e a responsabilização dos envolvidos.

Leia mais no site @giroportal

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost