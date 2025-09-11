Menina de 13 anos é infectada com HIV após ser segurada pela mãe para ser estuprada pelo padrasto

Uma adolescente de 13 anos foi vítima de abusos sexuais cometidos pelo padrasto dentro da própria casa na região da AM-010, estrada que liga Manaus a Rio Preto da Eva. A mãe da vítima, que tinha conhecimento dos crimes, chegou a facilitar as agressões, segurando a própria filha para ser abusada pelo marido dela.

O caso só chegou às autoridades após uma denúncia, revelando um histórico de violência que se estende desde os 6 anos de idade, envolvendo o primeiro padrasto da criança.

As investigações apontam que o segundo padrasto, atual parceiro da mãe, perpetuou os abusos e agravou a situação da vítima, transmitindo HIV para a menina. Segundo as autoridades, os crimes eram contínuos e ocorridos dentro do ambiente familiar, causando sofrimento físico e psicológico prolongado à menina.

Na manhã desta quinta-feira (11), a mãe e padrasto foram presos e conduzidos à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde responderão pelos crimes. O caso segue sob investigação, com medidas sendo tomadas para garantir a proteção da vítima e a responsabilização dos envolvidos.

