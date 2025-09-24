Menina de 3 anos é brutalmente espancada; padrasto está foragido. Veja

Uma menina de apenas 3 anos foi brutalmente espancada em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso começou a repercutir nas redes sociais nessa terça-feira (23/9). O principal suspeito é o padrasto Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, que está foragido. Ele é filho do secretário de Esportes do município, Vanderlan Ramos Silva, que se pronunciou nas redes sociais.

Veja imagens:

Lesão no rosto da criança

A menina ainda está internada

Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, que está foragido

A criança sofreu traumatismo craniano e está com o rosto coberto de hematomas. Ela foi levada inicialmente à UPA da cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. A menina está aos cuidados da avó paterna.

Ela gravou um vídeo da neta, onde a menina conta alguns detalhes sobre a agressão.

Assista:

A mãe chegou a alegar que a filha havia caído da cama, mas os médicos desconfiaram da versão e, pressionada, ela revelou um histórico de agressões.

Com base nas evidências, a Justiça decretou a prisão preventiva do padrasto por tentativa de feminicídio e tortura. A Polícia Civil realizou buscas em diferentes endereços, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

A coluna Na Mira tenta localizar defesa das pessoas citadas. O espaço segue aberto para posicionamento.

Nas redes sociais, o secretário de Esportes do município, Vanderlan Ramos Silva, pai do suposto agressor, disse que a maior preocupação dele no momento é a criança, que está recebendo acompanhamento médico e toda assistência necessária.

“Quero deixar claro que não aceito, nem jamais aceitarei qualquer forma de violência, pois trabalho diariamente com crianças e adolescentes”, afirmou. A reportagem também entrou em contato com o secretário e aguarda resposta.