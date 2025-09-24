24/09/2025
Universo POP
Ex-morador de rua que viveu 5 anos na rodoviária se forma em Direito
Gordão da XJ bate meta e perde 115 kg; veja o antes e depois
Pai de Elon Musk é acusado de abusar sexualmente de filhos e enteados, diz New York Times
Zé Felipe posta noite com Ana Castela em meio a rumores de romance
Família diz que Oruam foi “esquecido” na cadeia: “Vivemos um pesadelo”
Pai de Ana Clara, da Globo, vira motorista de app; apresentadora rebate críticas
Juju Salimeni acusa ex-diretor do Pânico de “assédio psicológico” e relata crises de ansiedade
Zé Felipe surge em noite com Ana Castela e reacende rumores de romance
Carol Castro critica escolha de Virginia na Grande Rio e fala em “hipocrisia”
Em meio à treta, bastidores revelam nova chamada de Virginia para Neymar

Menina de 3 anos é brutalmente espancada; padrasto está foragido. Veja

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail
menina-de-3-anos-e-brutalmente-espancada;-padrasto-esta-foragido.-veja

Uma menina de apenas 3 anos foi brutalmente espancada em Cachoeiras de Macacu, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso começou a repercutir nas redes sociais nessa terça-feira (23/9). O principal suspeito é o padrasto Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, que está foragido. Ele é filho do secretário de Esportes do município, Vanderlan Ramos Silva, que se pronunciou nas redes sociais.

Veja imagens:

3 imagensA menina ainda está internadaLinneker Steven Siqueira Ramos Silva, que está foragidoFechar modal.1 de 3

Lesão no rosto da criança

Imagem cedida ao Metrópoles2 de 3

A menina ainda está internada

Imagem cedida ao Metrópoles3 de 3

Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, que está foragido

A criança sofreu traumatismo craniano e está com o rosto coberto de hematomas. Ela foi levada inicialmente à UPA da cidade, mas, devido à gravidade dos ferimentos, precisou ser transferida para o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. A menina está aos cuidados da avó paterna.

Ela gravou um vídeo da neta, onde a menina conta alguns detalhes sobre a agressão.

Assista:

 

A mãe chegou a alegar que a filha havia caído da cama, mas os médicos desconfiaram da versão e, pressionada, ela revelou um histórico de agressões.

Com base nas evidências, a Justiça decretou a prisão preventiva do padrasto por tentativa de feminicídio e tortura. A Polícia Civil realizou buscas em diferentes endereços, mas o suspeito não foi encontrado.

O caso segue sob investigação pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ).

A coluna Na Mira tenta localizar defesa das pessoas citadas. O espaço segue aberto para posicionamento.

Nas redes sociais, o secretário de Esportes do município, Vanderlan Ramos Silva, pai do suposto agressor, disse que a maior preocupação dele no momento é a criança, que está recebendo acompanhamento médico e toda assistência necessária.

“Quero deixar claro que não aceito, nem jamais aceitarei qualquer forma de violência, pois trabalho diariamente com crianças e adolescentes”, afirmou. A reportagem também entrou em contato com o secretário e aguarda resposta.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Governo antecipa salário de setembro dos servidores públicos; confira as datas de pagamento

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost