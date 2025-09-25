25/09/2025
Menina de 3 anos é espancada; padrasto está foragido por tentativa de feminicídio e tortura

Criança teve traumatismo craniano e hematomas no rosto; polícia procura Linneker Steven Siqueira Ramos Silva, 33

Uma menina de 3 anos foi brutalmente agredida em Cachoeiras de Macacu (RJ) e sofreu traumatismo craniano, além de hematomas nos olhos, orelhas e face. O principal suspeito é o padrasto, Linneker Steven Siqueira Ramos Silva (33), que está foragido após a Justiça expedir prisão preventiva por tentativa de feminicídio e tortura. A Polícia Civil do RJ (PCERJ) investiga o caso.

A criança foi levada inicialmente à UPA de Cachoeiras de Macacu pela mãe e, devido à gravidade, transferida ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. A mãe alegou, a princípio, queda da cama, versão contestada pelos médicos; pressionada, admitiu histórico de agressões cometidas pelo companheiro.

Reprodução / Redes sociais

A avó paterna, que hoje responde pelos cuidados da menina, registrou vídeo em que a neta relata trechos da agressão, levantando dúvidas sobre a conduta da mãe durante o ataque.

O suspeito é filho do secretário municipal de Esportes. Em nota nas redes, o pai declarou que sua maior preocupação é a criança e afirmou repudiar qualquer forma de violência.

⚠️ Atenção: as imagens do caso são fortes.
Denuncie violência contra crianças: Disque 100 (Direitos Humanos) ou 190 (emergência). Procure o Conselho Tutelar mais próximo.

CLIQUE AQUI para ver as imagens

📌 Fonte: relatos e comunicados da PCERJ e autoridades locais
✍️ Redigido por ContilNet

