Menina de 6 anos é resgatada de cárcere; passava o dia vendo pornografia

A menina de 6 anos resgatada de um cárcere privado em Sorocaba (SP) passava a maior parte do tempo isolada em um quarto, usando um celular cujo histórico estava repleto de pesquisas pornográficas, segundo o Conselho Tutelar. Após exame no Instituto Médico-Legal (IML), não foram constatados sinais de abuso sexual; o aparelho será submetido a perícia.

A criança foi encontrada na sexta-feira (29/8) na casa onde morava com os pais. Os três dividiam um colchão no chão do quarto do casal; os “brinquedos” se limitavam a uma cabaninha rosa, bolinhas e dois jogos. De acordo com a conselheira Lígia Guerra, havia três celulares no imóvel; o usado pela menina tinha acesso restrito e sem comunicação externa. A criança não frequentava a escola, não tinha acompanhamento médico e não assistia TV. Por causa do tratamento recebido, não desenvolveu fala e só ingere alimentos líquidos.

Ainda segundo o Conselho, ao ser retirada de casa, a menina demonstrou deslumbramento com cores e não permanecia em ambientes fechados, chegando a quebrar o alarme do prédio por se encantar com a cor vermelha.

Prisões e investigação

Os pais foram presos na quinta-feira (4/9) e encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba, que apura sequestro e cárcere privado. Os celulares do casal foram apreendidos. A denúncia de vizinhos apontou que o pai teria raspado a cabeça da mãe e a obrigado a usar roupas masculinas. Eles também relataram gritos da criança quando a mãe saía para vender pães feitos pelo marido. A mulher, porém, nega maus-tratos e recusou acolhimento.

Durante o resgate, o Conselho localizou familiares da mãe, que disseram não ver a neta desde os 6 meses. Eles afirmaram ainda que a mulher abandonou outro filho, hoje com 21 anos, criado pelos avós, atualmente acamados.

Fonte: Conselho Tutelar de Sorocaba; Polícia Civil de São Paulo; DDM de Sorocaba; Metrópoles

✍️ Redigido por ContilNet