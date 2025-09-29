Menina de 6 anos passou a madrugada ao lado do pai morto em emboscada da ex

Na noite de 16 de setembro, Regina e os dois homens foram à casa de Cícero com a desculpa de que beberiam e conversariam. Na madrugada, a mulher retirou a criança da sala e foi para uma outra casa do lote. Enquanto isso, o idoso era atacado a facadas por Daniel e o cúmplice. Depois do crime, o trio foi embora.

Cícero morava sozinho com a filha, que é fruto de outro relacionamento. A casa, no entanto, era marcada pela presença frequente de Regina. O casal permaneceu junto por cerca de seis meses e rompeu a relação havia pouco tempo.

No colo do pai

Depois do crime, a criança voltou à sala e deparou-se com o pai já sem vida. Em depoimento especial, ela disse à polícia tê-lo abraçado durante toda a noite, “rezando ao papai do céu para amanhecer logo”.

Na manhã seguinte, a menina vestiu o uniforme, foi à parada de ônibus onde embarcava no coletivo escolar e comunicou ao motorista que o pai estava morto. Relatou ter colocado o ouvido no peito do genitor para tentar ouvir o coração. A polícia tomou conhecimento dos fatos e iniciou a investigação.

Policiais civis prenderam Regina em 22 de setembro. Ela confessou o homicídio, alegando que a motivação estaria ligada a supostos abusos cometidos pela vítima contra a neta dela — versão que, segundo a polícia, não tem comprovação.

Dias depois, em 26 de setembro, um dos executores também foi preso, em Planaltina de Goiás. O terceiro, atual namorado de Regina, segue foragido. A polícia pede que, caso a população saiba do paradeiro do suspeito, ligue para o número 197.