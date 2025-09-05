Menina é atropelada por ônibus escolar no DF, e é intubada em hospital

Uma estudante de 14 anos foi atropelada por um ônibus escolar na faixa de pedestres em frente à Escola Classe 52, em Taguatinga Norte, na quarta-feira (3/9). O atropelamento aconteceu no momento em que a menina saía do Centro de Ensino fundamental 17 (CEF 17), a cerca de um quilômetro da EC 52, por volta das 18h.

A vítima foi atingida após fazer o sinal de vida, enquanto atravessava a faixa. Uma testemunha, de 34 anos, relatou que parou seu veículo na faixa de pedestres para aguardar a travessia e observou o ônibus vindo atrás. “O coletivo passou ao meu lado e atingiu a vítima sem qualquer tentativa de frenagem”, disse. Já o condutor do ônibus afirmou que a pedestre atravessou repentinamente, o que impossibilitou o desvio.

A jovem foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada desacordada para o Hospital Regional de Ceilândia (HRC), com trauma no tórax.

O motorista do ônibus escolar passou por teste de bafômetro e nenhum sinal de embriaguez foi constatado, apenas nervosismo pelo ocorrido.

A 17ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Norte) investiga o caso. A adolescente foi transferida ao Hospital de Base, segue intubada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o quadro de saúde é estável.