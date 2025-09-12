Menino de 12 anos morre em Santa Catarina após se engasgar com pipoca

Um menino de 12 anos, identificado como Matheus Eduardo da Costa, morreu nesta sexta-feira (12/9) depois de passar três dias internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em decorrência de um engasgo com pipoca. O caso ocorreu em Massaranduba, Santa Catarina.

Segundo os Bombeiros Voluntários da cidade, o engasgo ocorreu na terça-feira (9/9), quando Matheus comia pipoca em casa. Ele sofreu uma parada cardiorrespiratória, e os familiares tentaram os primeiros socorros antes de levá-lo ao Pronto-Atendimento do Hospital de Massaranduba.

Ainda conforme os bombeiros, após o atendimento inicial, o menino foi transferido para o Hospital Jaraguá, em Jaraguá do Sul, onde permaneceu internado na UTI. Durante os três dias, respirava com ajuda de aparelhos, mas não resistiu.

“O não de Deus dói”, diz mãe

Nas redes sociais, a mãe de Matheus lamentou a morte do filho e agradeceu pelas mensagens de apoio recebidas: “O não de Deus dói”, escreveu ao anunciar a perda.

Em publicações anteriores, ela havia pedido orações e relatado a esperança por um milagre durante o período de internação. “Tu me prometeu um milagre Deus. Agora é a hora. Acorda meu filho, respira, tosse, abre o olho. Volta”, publicou a mãe um dia após o incidente.

Amigos e familiares também manifestaram solidariedade. “Que Deus possa confortar você e sua família por essa perda tão grande. Não imagino a dor que você deve estar sentindo”, disse uma conhecida no perfil da mãe.

Manifestação da escola

Em nota, a Secretaria de Educação de Massaranduba se manifestou sobre a morte do garoto. Ele era aluno da Escola Municipal de Ensino Fundamental Ministro Pedro Aleixo.

“Neste momento de imensa dor, nos unimos em solidariedade à mãe, Maria Eduarda da Costa, ao pai, Iládio da Costa, e a todos os familiares, amigos, colegas e professores, desejando que encontrem forças e conforto para enfrentar essa perda irreparável. Que as lembranças e as orações tragam paz ao coração de todos”, diz o texto.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e sepultamento do adolescente.