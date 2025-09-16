Menino de 3 anos morre ao pegar em fio descascado de carregador de celular

Uma fatalidade chocou os moradores de Juatama, distrito de Quixadá, no início da noite deste domingo (14). Uma criança de apenas 3 anos de idade, identificada como Lorenzo Miguel Pereira jucá, morreu de forma trágica após sofrer uma forte descarga elétrica dentro de casa.

Segundo informações, o incidente aconteceu quando o menino teria tocado em um fio de carregador de celular que estava com uma pequena parte descascado e conectado à tomada. A descarga foi fulminante e provocou a morte imediata da criança.

Desesperados, os familiares ainda socorreram a vítima e a levaram ao Hospital Maternidade Jesus Maria José, em Quixadá. No entanto, nada pôde ser feito, já que ele chegou sem vida à unidade de saúde.

A notícia se espalhou rapidamente pela região e tem gerado uma onda de comoção e tristeza entre vizinhos, amigos e moradores. Muitos relataram incredulidade diante da fatalidade e reforçaram a necessidade de maior cuidado com equipamentos elétricos em residências.

O caso serve de alerta para o perigo silencioso da eletricidade dentro de casa, principalmente quando há crianças pequenas.