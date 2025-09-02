Menino ou menina? Arrascaeta e Camila Bastiani revelam sexo do bebê

Giorgian de Arrascaeta e Camila Bastiani revelaram o sexo do bebê que esperam. Nas redes sociais, o casal fez o anúncio ao publicar um carrossel de fotos de um ensaio que fizeram juntos.

“Te estamos esperando hijo (Estamos de esperando filho)”, escreveu o uruguaio, que atualmente atua pelo Flamengo.

O anúncio da gravidez de Camila aconteceu no final de junho, mas o sexo da criança ainda não havia sido revelado. Na ocasião, Arrascaeta e a esposa fizeram uma publicação juntos, onde comemoraram: “Obrigado Deus por essa bênção. Estamos te esperando com muito amor, mamãe, papai e seus irmãozinhos Alfi e León”, disseram na legenda.

Arrascaeta e Camila Bastiani estão juntos desde 2013. Os dois chegaram se se separar brevemente em 2021, mas retomaram a relação no ano seguinte. Em dezembro de 2023, eles decidiram oficializar a união em um casamento intimista.

