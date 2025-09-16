Menino superdotado de 9 anos faz faculdade e quer ser neurocirurgião para salvar crianças

Um menino superdotado de apenas 9 anos, que já faz faculdade com essa idade, disse que quer ser neurocirurgião pediátrico para salvar crianças doentes. Aiden Wilkins estuda na faculdade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele passa parte da semana em uma sala de aula de neurociência estudando com alunos com o dobro da idade dele.
“Sempre gostei de ajudar pessoas da minha idade e sempre fui fascinado pela anatomia do cérebro”, explicou. “É triste ver crianças da minha idade com neurodeficiências, então quero ajudá-las”, afirmou o jovem gênio.
Teste de inteligência
Logo a mãe levou a criança para fazer um teste de superdotação, que confirmou o que sua família já suspeitava: Aiden era excepcionalmente inteligente. Aos 3 anos, ele amava vídeos de anatomia, já fascinado principalmente pelo cérebro humano.
“Eu conseguia ler [placas] quando a maioria das crianças da minha idade, com uns dois anos, mal conseguia falar”, lembrou Aiden. A mãe dele, Verônica, logo percebeu que o filho não era como a maioria das crianças. “Ele lia placas e corrigia as frases das pessoas… escrevia equações algébricas”, contou ela.
Faz Ensino Médio e faculdade ao mesmo tempo
Hoje, Aiden divide o tempo dele entre as aulas do ensino médio na Reach Cyber Charter School — onde está no segundo ano — e as aulas de neurociência no Ursinus College. Ele é o aluno mais jovem da história da instituição. Três vezes por semana, ele está no campus com calouros. No restante da semana, ele estuda online como qualquer outro aluno do ensino médio.
As universidades Johns Hopkins e Princeton já têm o menino no radar para cursar a faculdade de medicina. Não há dúvida de que a jornada notável de Aiden está apenas começando.
Criança no coração
Apesar das conquistas acadêmicas, o menino ainda é uma criança no coração. Ele adora jogar futebol e videogame, quando não está estudando. A mãe dele só sabe agradecer pelo filho inteligente e empático que tem em casa.
“Não se ouve falar muito de crianças superdotadas. É uma porcentagem pequena, mas sou muito grata e grata pela oportunidade de fazer parte da jornada dele”, disse Verônica.
Orgulho da família
Ela contou que a família se dedica ao máximo para Aiden ter uma vida boa. “Tudo gira em torno dele e da jornada dele, e eu estou simplesmente apoiando a jornada dele”, disse.
E Verônica diz que tem muito orgulho de ver o filho perseguir seus sonhos. “É emocionante porque ele está fazendo história e você sabe que ele se sente ótimo. Acho muito importante ser visto e ouvido”, compartilhou.
E o conselho de Aiden para os outros? “Você pode fazer qualquer coisa”, disse ele. “Você só precisa se esforçar.”