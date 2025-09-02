Menino tem 11% do corpo queimado após vídeo viral no TikTok dar errado

Caden Ballard, um menino de 12 anos, ficou com queimaduras graves em 11% do corpo após um experimento no TikTok dar errado. O morador do Texas, nos EUA, reproduziu um vídeo viral do aplicativo e acabou se acidentando.

No experimento, ele e o irmão mais velho colocaram álcool isopropílico em uma garrafa e atearam fogo nela, fazendo com que as chamas subissem pela garrafa. Depois que o fogo aparentemente se apagou, Caden Ballard foi jogar a garrafa no lixo e foi surpreendido.

“Meu irmão disse: ‘Jogue fora’. Então, eu peguei [a garrafa] para jogar no lixo, e minha camisa estava pegando fogo”, contou o menino.

Caden Ballard teve 11% do corpo queimado após experimento viral no TikTok

Os meninos não sabiam que o álcool isopropílico, usado no experimento, quando aceso, pode produzir uma chama invisível. As chamas que tomaram conta da camisa causaram queimaduras de segundo e terceiro grau em Caden.

A mãe dos meninos estava em outro local da casa no momento do incidente, mas recordou a sensação de ver o filho ferido. “Ele estava com o rosto, o peito, os braços e a barriga cobertos de queimaduras. Parecia que a pele dele tinha derretido”.

A família abriu uma página no site de financiamento coletivo GoFundMe para ajudar a pagar os custos da internação e do tratamento do menino.