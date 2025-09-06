06/09/2025
“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda

Mergulhadores encontram corpo de vítima de homicídio no fundo do Rio Tarauacá

Após cerca de 50 minutos de mergulho, os especialistas encontraram o corpo a cinco metros de profundidade

Na última sexta-feira (5), uma operação mobilizou mergulhadores que atuam na região do Juruá após solicitação da Prefeitura de Envira (AM). A equipe partiu de Feijó (AC) e enfrentou uma viagem de três horas por terra, pelo Ramal do Envira, até chegar ao município. De lá, os profissionais seguiram de barco até o Rio Tarauacá, onde foram realizadas as buscas.

O trabalho teve como objetivo localizar o corpo de uma vítima de homicídio/Foto: Reprodução

O trabalho teve como objetivo localizar o corpo de uma vítima de homicídio. Após cerca de 50 minutos de mergulho, os especialistas encontraram o corpo a cinco metros de profundidade. A vítima foi retirada da água e entregue aos familiares para os procedimentos legais.

A ação foi considerada bem-sucedida pelos mergulhadores, que destacaram o empenho e a agilidade na resposta ao chamado.

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

