Mergulhadores encontram corpo de vítima de homicídio no fundo do Rio Tarauacá

Na última sexta-feira (5), uma operação mobilizou mergulhadores que atuam na região do Juruá após solicitação da Prefeitura de Envira (AM). A equipe partiu de Feijó (AC) e enfrentou uma viagem de três horas por terra, pelo Ramal do Envira, até chegar ao município. De lá, os profissionais seguiram de barco até o Rio Tarauacá, onde foram realizadas as buscas.

O trabalho teve como objetivo localizar o corpo de uma vítima de homicídio. Após cerca de 50 minutos de mergulho, os especialistas encontraram o corpo a cinco metros de profundidade. A vítima foi retirada da água e entregue aos familiares para os procedimentos legais.

A ação foi considerada bem-sucedida pelos mergulhadores, que destacaram o empenho e a agilidade na resposta ao chamado.