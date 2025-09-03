Mesmo após aprovação de afastamento na Câmara, Bocalom decide manter Clendes na RBTrans

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, afirmou que o superintendente da RBTrans, Clendes Vilas Boas, permanecerá no cargo mesmo após a Câmara Municipal aprovar requerimento que pedia seu afastamento.

O gestor declarou que não considera justas as denúncias apresentadas contra o servidor e que as apurações já foram encaminhadas ao Ministério Público.

Bocalom disse conhecer Vilas Boas há mais de 30 anos e destacou que não irá acatar a decisão dos vereadores neste momento.

“Não é justo que comecem a criar denúncias sem fundamento. Ele continua na gestão e sob a minha confiança. Se houver culpabilidade, aí sim tomaremos uma decisão, mas até lá não”, afirmou.

O prefeito também minimizou a aprovação do requerimento dentro de sua base aliada e ressaltou que a maioria dos parlamentares governistas não acompanhou a decisão.

“A Câmara tem os direitos dela, atua do jeito que acha necessário, mas uma boa parte da base não votou. Isso é importante que fique claro”, disse.

O prefeito ainda criticou a forma como denúncias vêm sendo feitas, citando como exemplo uma ex-servidora da autarquia que compareceu à Câmara para relatar insatisfação após ter tido a carga horária reduzida. Para ele, situações administrativas não justificam tentativas de “acabar com a reputação” de gestores.

