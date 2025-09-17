Mesmo sujo de sangue marido nega ter agredido companheira, mas é preso

Um homem foi detido pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), na noite desta terça-feira (16/9). Mesmo sujo de sangue e com a roupa rasgada ele negou ter machucado a mulher.

A denúncia veio por meio de moradores do Guará, região onde o Grupo Tático Operacional (Gtop) estava fazendo ronda. As testemunhas alegaram ter visto um homem agredindo uma mulher.

Depois de recolher informações sobre o agressor, os militares intensificaram o patrulhamento pela área e encontraram um suspeito que compartilhava das mesmas características fornecidas, ele estava sentado em uma lanchonete perto de uma academia, no Lúcio Costa.

Ao identificar a viatura policial, o sujeito ficou nervoso e jogou uma pistola que estava portando debaixo do próprio carro. Sem esperar mais um passo do criminoso, a PM o abordou e durante a revista, percebeu-se que além de sangue e vestes rasgadas o homem também apresentava arranhões.

Objetos ilícitos apreendidos na casa de agressor

Ao ser questionado, ele disse que tinha discutido com a companheira mas negou as agressões, disse ainda que a mulher teria se cortado ao socar em um vidro. Os policiais então foram até a residência do casal verificar o estado de saúde da vítima.

Segundo os policiais, a casa localizada no Setor de Chácaras Lúcio Costa, estava bagunçada, com vestígios de sangue e indícios de briga. A mulher também foi encontrada com rastros de sangue e disse que havia se machucado depois de quebrar um vidro.

Ainda dentro do imóvel foi encontrado um revólver calibre .38 com quatro munições. Além do revólver e da pistola descartada, também foram encontrados uma faca tática, rádios comunicadores e duas munições de calibre 9mm.

O agressor foi conduzido a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul). Vale lembrar que ele já tinha passagens por homicídio, ameaça, tráfico de drogas e posse ilegal de arma.