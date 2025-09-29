Mestrado gratuito em inovação abre vagas no Acre com inscrições até 10 de outubro

O Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (Profnit) abriu inscrições para o Exame Nacional de Acesso (ENA 2026). No Acre, o ponto focal funciona no Instituto Federal do Acre (Ifac), campus Rio Branco, que oferta turma desde 2023. Para esta edição, estão disponíveis 10 vagas, sendo três destinadas a servidores da instituição.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial do programa, até o dia (10), entre 12h e 23h59, no horário de Brasília. Em todo o país, o processo seletivo oferece 499 vagas, distribuídas entre ampla concorrência, ações afirmativas, servidores e oportunidades adicionais extranumerárias.

O exame será aplicado no dia (8) de novembro, em duas etapas: prova objetiva e análise curricular. Todas as orientações estão no edital nacional, disponível no site do Profnit.

O programa é um mestrado profissional, gratuito e stricto sensu, organizado em rede nacional com polos em todas as regiões do Brasil. No Acre, é ofertado pelo Ifac, sob coordenação da Comissão Acadêmica Nacional (CAN) e do ponto focal sede da Universidade Federal de Alagoas (Ufal).

Com duração máxima de 24 meses, o curso é presencial e concede o título de Mestre em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação. O objetivo é formar profissionais para atuar em Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e em diferentes ambientes de inovação nos setores acadêmico, empresarial, governamental e social.