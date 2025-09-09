“Meta é viver a vida”: Menos ansiosa, Deborah Secco fala sobre rotina

Protagonista do próximo Metrópoles Talks, a atriz Deborah Secco tem uma rotina bem agitada com os trabalhos como artista e empresária. Em meio à correria, ela encontrou nos treinos uma solução para a hiperatividade e foco.

Em entrevista ao GShow, ela revelou que voltou a treinar pesado em 2024. “Voltei a malhar e já tinha dez anos que eu não treinava assim. Mas estou muito feliz, muito! Voltei com tudo!”, conta.

A empreendedora comentou que isso aconteceu durante as gravações do reality “Terceira Metade”. “Estava lá na Bahia, tinha um tempinho livre antes das gravações, e treinava. O bichinho me mordeu de novo. Agora treino todo dia, sou musa fitness”, declarou.

E ela deixou claro que a nova rotina de exercícios físicos não é exclusivamente para manter a boa forma. Deborah revelou que tem TDAH, e que os treinos a ajudam a lidar melhor com a condição. “Eu não consigo pausar, porque tenho déficit de atenção e sou hiperativa… não consigo parar. O treino me faz focar um pouquinho”, completou.

Deborah Secco se apresenta com o talk “Confissões de uma ex-adolescente” no dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em Pinheiros, São Paulo.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

