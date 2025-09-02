Metrô-DF testará autenticação biométrica de passageiros. Entenda

A Companhia do Metropolitano do Distrito Federal (Metrô-DF) testará a tecnologia de autenticação biométrica dos passageiros. A leitura é feita por meio da palma da mão dos usuários. A iniciativa, ainda em fase de prova de conceito, será implementada nas estações Águas Claras e Concessionárias.

O público-alvo inicial são idosos, bombeiros e policiais militares, que poderão utilizar a tecnologia para acessar a gratuidade no transporte sem necessidade de cartões, documentos ou dispositivos móveis.

O cadastro no sistema está disponível desde a segunda-feira (1º/9), nas estações Águas Claras e Concessionária. O teste é feito de forma espontânea e gratuita. Quem estiver interessado, só precisa cadastrar a palma da mão uma única vez. A liberação das catracas funcionará normalmente aos demais usuários, durante esta fase de testes.

Segundo o Metrô-DF, a companhia será a primeira do Brasil a testar esta solução em estações de transporte público. A proposta é experimentar, em um ambiente real, a funcionalidade e a eficácia da ferramenta, que, entre outros objetivos, facilita o acesso ao metrô, agilizando a liberação de quem faz uso desse modal.

O presidente do Metrô-DF, Handerson Cabral, disse que esse teste pode significar uma parceria futura para que a companhia implemente uma tecnologia que traga ainda mais comodidade e rapidez no acesso aos serviços.