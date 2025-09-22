Metrópoles Talks: não perca o encontro com Deborah Secco em São Paulo

A procura é grande e os ingressos para o talk “Confissões de uma ex-adolescente”, com Deborah Secco, já estão na reta final de vendas. O evento será no dia 25 de setembro, às 20h, no Teatro Bravos, em São Paulo, e integra o Metrópoles Talks, série de encontros promovidos pelo maior portal de notícias do Brasil.

Ao longo de 1h30 de bate-papo, Deborah promete uma noite de muita entrega, marcada por histórias que unem riso, emoção e reflexões sobre amadurecimento.

Mãe de Maria Flor, a atriz vai trazer temas como a maternidade, que, segundo ela, trouxe novas perspectivas e a fez equilibrar carreira, vida pessoal e as transformações de ser mãe.

Metrópoles Talks

O Metrópoles Talks é o braço de palestras do maior portal de notícias do Brasil. Um espaço no qual mentes brilhantes compartilham ideias, experiências e visões que inspiram e provocam reflexões.

Grandes nomes já estiveram presentes no projeto de palestras do Metrópoles. Em São Paulo, a médica Ana Claudia Quintana Arantes convidou o público a refletir sobre a jornada da vida sob um ângulo surpreendente. Antes dela, a capital paulista reuniu Ingrid Guimarães e Glenda Kozlowski em um bate-papo bem-humorado e informativo sobre a chegada da menopausa.

O último nome que se apresentou no ciclo de conversas em Brasília foi a escritora best-seller Carla Madeira. Em março, a campeã mundial, finalista olímpica e empresária Hortência compartilhou insights importantes sobre comprometimento, preparação, concentração e foco.

Em dezembro de 2024, a fisioterapeuta, sexóloga, especialista em sexualidade feminina e youtuber Cátia Damasceno compartilhou os bastidores de décadas de atendimentos no consultório e trouxe histórias com as quais muitas pessoas se identificam.

Em outubro, o advogado Samer Agi contou os segredos para criar um discurso que conecta a audiência ao orador. Em agosto, o psicólogo Rossandro Klinjey e a jornalista Daniela Migliari abordaram autoconhecimento e gestão das emoções. Em junho, foi a vez de o navegador Amyr Klink promover uma conversa cheia de reflexões sobre a busca pela felicidade em meio às tempestades da vida.

Talk Confissões de uma ex-adolescente com Deborah Secco

Data e horário: 25 de setembro, às 20h

Local: Teatro Bravos, Rua Coropé, 88 – Pinheiros, em São Paulo

Ingressos: Sympla

Duração: 1h30

Classificação: 14 anos