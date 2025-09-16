Metrópoles transmitirá partidas da Copa das Nações de Futsal

O Grupo Metrópoles traz mais uma novidade para os fãs de esporte. A partir desta quarta-feira (17/9), as partidas da Copa das Nações de Futsal 2025 serão transmitidas, ao vivo e com imagens, pelo canal do portal no YouTube.
A competição acontecerá entre os dias 17 e 21 de setembro, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. As entradas são gratuitas e podem ser retiradas pelo site Bilheteria Digital.
Participam desta edição seis equipes, divididas em duas chaves. No grupo A, estão Brasil, Polônia e Guatemala. Já no B estão Costa Rica, França e Paraguai. As seleções se enfrentam dentro da própria chave e as duas melhores avançam para as semifinais.
Confira a tabela oficial e completa da competição:
Quarta-feira (17/9):
– 18h: Paraguai x Costa Rica (transmissão Metrópoles)
– 20h15: Brasil x Polônia
Quinta-feira (18/9):
– 18h: França x Costa Rica (transmissão Metrópoles)
– 20h15: Brasil x Guatemala
Sexta-feira (19/9):
– 18h: Guatemala x Polônia (transmissão Metrópoles)
– 20h15: França x Paraguai (transmissão Metrópoles)
Sábado (20/9):
– 10h: Disputa 5º lugar
– 17h30: Semifinal 1 – 1º B x 2º A
– 20h: Semifinal 2 – 1º A x 2º B
Domingo (21/9):
– 15h30: Disputa 3º lugar
– 18h: Disputa 1º lugar
3 imagens
O Metrópoles transmitirá, ao vivo e com imagens, as partidas da Copa das Nações de Futsal.
Jô Marcone/ CBF
Partida de abertura do torneio será entre Paraguai e Costa Rica.
Jô Marcone/ CBF
Competição acontece no DF.
Jô Marcone/ CBF
Metrópoles é a nova casa do esporte no país
A transmissão da Copa das Nações de Futsal é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil e a Copa Santa Catarina.