Metrópoles transmitirá partidas da Copa das Nações de Futsal

O Grupo Metrópoles traz mais uma novidade para os fãs de esporte. A partir desta quarta-feira (17/9), as partidas da Copa das Nações de Futsal 2025 serão transmitidas, ao vivo e com imagens, pelo canal do portal no YouTube.

A competição acontecerá entre os dias 17 e 21 de setembro, na Arena BRB Nilson Nelson, em Brasília. As entradas são gratuitas e podem ser retiradas pelo site Bilheteria Digital.

Participam desta edição seis equipes, divididas em duas chaves. No grupo A, estão Brasil, Polônia e Guatemala. Já no B estão Costa Rica, França e Paraguai. As seleções se enfrentam dentro da própria chave e as duas melhores avançam para as semifinais.

Confira a tabela oficial e completa da competição:

Quarta-feira (17/9):

– 18h: Paraguai x Costa Rica (transmissão Metrópoles)

– 20h15: Brasil x Polônia

Quinta-feira (18/9):

– 18h: França x Costa Rica (transmissão Metrópoles)

– 20h15: Brasil x Guatemala

Sexta-feira (19/9):

– 18h: Guatemala x Polônia (transmissão Metrópoles)

– 20h15: França x Paraguai (transmissão Metrópoles)

Sábado (20/9):

– 10h: Disputa 5º lugar

– 17h30: Semifinal 1 – 1º B x 2º A

– 20h: Semifinal 2 – 1º A x 2º B

Domingo (21/9):

– 15h30: Disputa 3º lugar

– 18h: Disputa 1º lugar

O Metrópoles transmitirá, ao vivo e com imagens, as partidas da Copa das Nações de Futsal.

Partida de abertura do torneio será entre Paraguai e Costa Rica.

Competição acontece no DF.

Metrópoles é a nova casa do esporte no país

A transmissão da Copa das Nações de Futsal é mais uma atração do Grupo Metrópoles, que conta também com o Metrópoles Sports, Metrópoles Music e Metrópoles Endurance. O grupo já transmite os jogos do Brasileirão Série D Will Bank, ao vivo e de graça pelo canal do YouTube, além de ter transmitido eventos como o Mundial de Wushu, os Jogos da Juventude, o Mega Drift Brasil e a Copa Santa Catarina.