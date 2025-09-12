Metrópoles vence 2° Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário

O Metrópoles venceu o 2° Prêmio Nacional de Jornalismo do Poder Judiciário com a reportagem Gigante pela Própria Imundice. O troféu e o certificado foram entregues pelo presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luís Roberto Barroso, na noite dessa quarta-feira (10/9).

A reportagem, que detalha os múltiplos prejuízos causados pela falta de saneamento básico aos brasileiros, foi a vencedora na categoria jornalismo escrito do eixo direitos humanos, cidadania e meio ambiente.

Barroso destacou a importância do tema abordado na matéria especial do Metrópoles. “Um dos trabalhos premiados é precisamente um que cuida da questão do saneamento básico, uma das grandes deficiências em matéria de direitos fundamentais. O saneamento básico é a principal política pública preventiva de saúde e, portanto, a deficiência nessa área nos retarda na história e é preciso ter esse tema como prioridade”, afirmou o presidente do STF.

A repórter Isadora Teixeira (foto em destaque) e o fotógrafo Igo Estrela viajaram por quatro estados – Amapá, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul – para retratar a realidade de mais de 100 milhões de pessoas que convivem com algum tipo de privação de saneamento básico no Brasil. A falta de água tratada e de esgoto encanado é um marcador da desigualdade territorial e social no país.

A reportagem Gigante pela Própria Imundice também foi homenageada em outras premiações. A matéria recebeu menção honrosa no Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos e no Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, promovido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos (MJDH), em parceria da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Rio Grande do Sul (OAB-RS).

A concepção multimídia da matéria foi feita por Gui Prímola e Yanka Romão. Gabriel Foster coordenou a equipe de vídeo; Vanessa Neiva e Bethânia Cristina editaram os curtas que compõem o trabalho. Os textos e as imagens foram editados por Lilian Tahan, Priscilla Borges, Otto Valle, Olívia Meireles, Daniel Ferreira e Michael Melo. Tudo foi revisado por Juliana El Afioni. Italo Ridney, Mateus Moura e Saulo Marques desenvolveram os códigos para colocar o especial no ar.